Osterwoche: Betriebsurlaub im Magistrat Villach © Hannes Pacheiner

Von Normalität wird der öffentliche Dienst auch nach Ostern weit entfernt sein, einen Schritt in diese Richtung will der Magistrat Villach ab 14. April aber gehen. Behördenverhandlungen, wie auch Bauverhandlungen, sollen wieder Fahrt aufnehmen. Auch diese wurden wegen der Coronakrise einige Zeit ausgesetzt. Künftig will man unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder Ergebnisse für die Stadt, Unternehmer und Bürger erzielen.