Faaker See„Es würde sich niemand an eine Sperre des Sees halten“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siedlerstrand: Bürger hoffen, den neuen freien Seezugang heuer nutzen zu können © Hannes Pacheiner

Hotellerie und Gastronomie befinden sich weiter in einer fordernden Warteschleife. Frühestens ab Mitte Mai soll dieser Bereich, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kürzlich, schrittweise hochgefahren werden. Alles freilich unter Beobachtung und mit dem Credo: Abstand halten! Eröffnen sollen heuer auch die Strandbäder an den Seen, die die Motoren des Sommertourismus sind. Den Badespaß betreffend ließ Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) unlängst aufhorchen, als er – für den Fall ausufernder Wassersportaktivitäten, die unnötige Gefahren bergen könnten – auch über eine Sperre der Seen laut nachdachte.