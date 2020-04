Facebook

Das Hochdruckgebiet LORIS wird vom nächsten Hoch mit dem Namen MAX abgelöst. Die Sonne bestimmt damit auch am Karfreitag klar das Geschehen. Auch wenn sich bis zum Nachmittag einige Quellwolken bilden, so bleiben diese meist harmlos. Die meisten Wolken tummeln sich im Bergland. Die Tageshöchstwerte schaffen am Nachmittag im Raum Villach schon ca. 23 oder 24 Grad. "Damit liegen die Temperaturen ungefähr 5 Grad und mehr über den für die Jahreszeit normalen Werten", behauptet der diensthabende Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Die Gefahr von Waldbränden steigt weiter an. Sollte die Trockenheit länger anhalten, könnte sich die Lage hinsichtlich Waldbrände deutlich verschärfen. Auch die Trinkwasserspeicher werden örtlich knapper!