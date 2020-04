Soziales Engagement am CHS Villach: Lehrer der Modeabteilung fertigten Schutzmasken an. Das Projekt wird in den Osterferien weitergeführt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in den Ferien wird genäht © KK/CHS

Schule einmal anders. An allen Bildungseinrichtungen ist aktuell nichts, wie es vor der Coronkrise war - und viele werden in der Not erfinderisch, kreativ und sozial. So auch das CHS Villach.