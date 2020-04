Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der diesjährige Städtetag, der ursprünglich im Mai in Villach geplant war und 3000 Nächtigungen bringt, wird auf herbst verschoben.

© Hannes Pacheiner

Der heurige Städtetag, der im Mai in Villach stattfinden sollte und zahlreiche Politiker aus ganz Österreich zum Austausch in die Stadt holt, wird auf Herbst verschoben. „Wegen des Corona-Virus hätte der Städtetag ganz abgesagt werden sollen. Durch unsere Verhandlungen ist es aber gelungen, die Veranstaltung in Villach und der Region zu halten. Es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Tourismusbetriebe und Gaststätten, dass diese Veranstaltung im Herbst – von 11. bis 13. November – stattfindet", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Der Städtetag soll 3000 Nächtigungen nach Villach bringen. Umsätze, die die heimische Hotellerie mehr denn je brauchen kann.