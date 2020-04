Handyshop und Solarium hielten offen, 306 Anzeigen in Summe. Sorge vor Corona-Partys am Osterwochenende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit zeigt sich die Villacher Innenstadt noch menschenleer © Daniel Raunig

Zwei Villacher Betriebe konnten ihre Geschäftseröffnung nicht mehr erwarten. Ein Handyshop und ein Solarium hielten schon in dieser Woche für Kunden geöffnet. Die Folge ist eine Anzeige mit bis zu 3600 Euro Strafe. Es sind nicht die einzigen Anzeigen, die die Polizei Villach in den vergangenen Tagen ausstellen musste. Immer wieder kommt es zu Verletzungen der Corona-Vorgaben. 306 Anzeigen wurden bis Donnerstagvormittag ausgestellt. Beim Großteil handelt es sich um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung. "Man merkt, dass die Leute entspannter werden und die Lage nicht mehr so ernst nehmen. Das kann problematisch werden - vor allem am Osterwochenende", sagt Alfred Winkler, Leiter der Verwaltungsbehörde.