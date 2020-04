Stand Mittwochabend: 64 Erkrankte in der Region Villach, der Großteil davon lebt in den Landgemeinden.

Der Blick auf die Statistik stimmt weiter vorsichtig optimistisch. In den vergangenen Tagen kam es kaum zu Neuansteckungen in der Region Villach. Mit Stand Mittwochabend sind im Bezirk Villach-Land 45 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, in Villach-Stadt 19 Personen. Vor allem der Stadtbereich weist damit landesweit eine geringe Anzahl an Erkrankten auf. Bedauerlicherweise sind zwei der fünf Personen, die mit der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind, im LKH Villach verstorben.