Wetter in Villach Bis zu 23 Grad und Sonne im Anmarsch

Sonnig, über 20 Grad. Nur früh am Morgen sind stellenweise noch Temperaturen knapp unter 0 Grad zu erwarten.

Wetter in Villach

Der Donnerstag wird sonnig © Fuchs Jürgen

Am Gründonnerstag bleibt alles beim Alten. Das neue Hoch mit dem Namen "Loris" ist zwar nicht mehr ganz so kräftig wie das alte Hoch mit dem Namen "Keywan", aber das merkt man kaum. Anhaltender Hochdruckeinfluss ist also weiterhin für das absolut schöne Frühlingswetter verantwortlich.