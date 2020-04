Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Festspielsaison vor harter Probe: Juni-Konzerte mussten abgesagt werden, weiterer Konzertplan hängt in der Luft. Ersatztermine werden gesucht.

Die Burgarena Finkenstein zählt zu den beliebtesten Konzert-Kulissen im Land © Markus Traussnig

Bernhard Brink und G.G. Anderson hätten den Konzertsommer auf der Burgarena Finkenstein am 20. Juni einläuten sollen. Eine Reihe an weiteren Auftritten unter freiem Himmel war geplant. Ob der Corona-Krise muss Veranstalter Hannes Knapp jetzt erste Entscheidungen treffen. Die Konzerte für Juni werden abgesagt, für alle weiteren will man noch etwas zuwarten. "Es lässt sich momentan nichts planen. Wir hoffen, dass wir zumindest im Juli und August ein paar Auftritte zusammenbringen", sagt Knapp. Abhängen wird dies zum einen von den Corona-Entwicklungen, zum anderen aber auch von den Reisebestimmungen. "Viele Künstler kommen aus dem Ausland und es ist unklar, ob sie überhaupt anreisen könnten", sagt Knapp.