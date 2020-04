Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Stadt Villach gibt es derzeit 19 bestätigte Corona-Fälle. 280 Anzeigen bisher wegen Verstößen. Am 13. April läuft Sperre für Freizeitgebiete aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Erneut kam es am Dienstag in Villach zu Anzeigen, weil Menschen die behördlich verordnete Sperre des Freizeitgebiets am Wasenboden nicht eingehalten beziehungsweise die Abstandsregeln nicht befolgt haben. Mit Stand Dienstagabend wurden seit Verkünden der Corona-Maßnahmen vor vier Wochen bezirskweit insgesamt 280 Anzeigen ausgesprochen.