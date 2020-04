Facebook

Hoher Luftdruck reicht von den Britischen Inseln über Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer. In diesem Hoch sammeln sich nicht nur sehr trockene, sondern eben auch angenehm milde Luftmassen an. Als Folge geht es auch in Villach heute, Dienstag, mit strahlendem Sonnenschein bzw. völlig wolkenlosen Bedingungen durch den Tag. Auf einen kühlen, zumindest örtlich noch leicht frostigen Start in den Tag wird es untertags angenehm warm mit den höchsten Werten nach Westen hin (westlich von Villach).