Privatschule eigen:ART in Wernberg © Markus Traussnig

Der Konkurs der Kinderbetreuungs-und Sozialprojekte GmbH „All 4 Kids“ mit Tagesstätten in Wernberg, Finkenstein und Villach sowie einer Privatschule (eigenArt) in Wernberg hat weitere Konsequenzen. Nach der Schließung der Kindertagesstätte in Wernberg hat am Freitag auch die Schule geschlossen. Bis zuletzt wurden am Standort 26 Kinder in Volksschule und Mittelschule unterrichtet, zwei Lehrer waren noch beschäftigt.