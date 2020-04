Facebook

Sonnige Stimmung in Villach © (c) Weichselbraun Helmuth

Am Palmsonntag herrscht zumeist Hochdruckeinfluss. Daher scheint nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen tagsüber zumeist die Sonne und Wolken spielen dabei kaum eine Rolle. Am ehesten gibt es in den Nachmittagsstunden über manchen Bergen ein paar kleine, weiße Quellwolken. Nach einer klaren Nacht ist es in der Früh aber auch wieder recht kalt und in manchen Niederungen droht sogar leichter Frost. Bis zum Nachmittag treibt dann aber die kräftige Aprilsonne die Temperaturen deutlich in die Höhe und die höchsten Werte liegen zum Beispiel rund um Klagenfurt nahe plus 16 Grad. "Trotz der freundlichen Witterung sollten Sie aber auch am Palmsonntag die Einschränkungen wegen der Coronakrise unbedingt befolgen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.