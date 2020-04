Facebook

Villach von Bleiberg aus © (c) Weichselbraun Helmuth

Hochdruckeinfluss bestimmt an diesem Wochenende und somit auch am Samstag weitgehend das Wetter bei uns im Land. Am Samstag gibt es immer wieder ein paar Wolkenfelder, die Sonne zeigt sich aber zumeist auch wieder länger. Am Nachmittag bilden sich dann außerdem über manchen Berggipfeln wieder einzelne Quellwolken aus, diese sollten jedoch klein und daher harmlos bleiben. "Vor allem in der Sonne ist es in den Nachmittagsstunden durchaus schon recht angenehm mild," gibt sich Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts zuversichtlich. In der Früh ist es jedoch noch relativ kalt und in einzelnen Tälern daher auch wieder leicht frostig. Am Nachmittag steigen dann die Temperaturen zum Beispiel in Maria Saal auf Werte nahe 15 Grad plus.