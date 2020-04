Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Josef Bergmann verkauft seine Osterjause heuer auf Bestellung © KK/Stadtmarketing

Josef Bergmann verkauft seit mehr als 20 Jahren originale Kärntner Osterjause am Villacher Wochenmarkt. Weil die Veranstaltung heuer wegen der Corona-Maßnahmen abgesagt werden musste, will er seine Kunden nun auf anderem Wege erreichen. "Trotz der Corona-Krise müssen meine Stammkunden nicht auf die unsere g´schmackige Osterjause verzichten. Man kann Osterschinken, Selchwürstl, Zunge und mehr jetzt auch telefonisch bestellen“, so Bergmann. Die Bestellhotline lautet (04228)-2040, die Osterjause kann bei der Buschenschenke Kurasch im Rosental abgeholt werden.