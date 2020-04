Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Montag beginnen auf der Wurzenpass Straße die Bauarbeiten für die Sanierung der desolaten Strecke. Rund 510.000 Euro werden investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig (Archiv)

Aufgrund der Sperre des Wurzenpasses wurde der Baustart für den desolaten Bereich „Kehre – Mauth“ zwischen Ortschaft Riegersdorf und Staatsgrenze Slowenien nun vorgezogen. Geplant ist, dass die B 109 Wurzenpass Straße in den nächsten Jahren in mehreren Etappen saniert wird. Die Bauarbeiten starten bereits am kommenden Montag. Wie es aus dem Straßenreferat des Landes heißt, passieren diese "selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Schutzvorkehrungen".