Hauseigentümer aus dem Kiwanisclub Villach helfen Betrieben aus Villach, in dem sie während der Corona-Krise keine Mieten verlangen.

© Pacheiner

Zahlreiche Betriebe kämpfen derzeit mit den von der Regierung auferlegten Corona-Maßnahmen und fürchten vielfach um ihre Existenz. Um die Unternehmen in Villach in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, hat sich der Kiwanisclub Villach nun eine besondere Serviceleistung einfallen lassen. Jene Clubmitglieder, die über Immobilien in der Innenstadt verfügen, erlassen während der Corona-Krise den bei ihnen eingemieteten Betrieben die Miete. "Das betrifft etwa zehn Unternehmen. Wir wollen ein Zeichen für die Solidarität mit Betrieben und der Stadt Villach zeigen", sagt Rene Tarmastin, Präsident des Kiwanisclub Villach.