56 Personen in der Region Villach leiden dereit unter Covid-19 © (c) Weichselbraun Helmuth

Exakt 56 Personen sind laut dem Ministerium (Stand Donnerstag, 2. April, 15 Uhr) in der Region Villach offiziell an Covid-19 erkrankt. Die meisten der Infizierten, nämlich 41 Personen, leben im Bezirk Villach-Land. 15 Erkrankte sind in Villach-Stadt gemeldet. Am Mittwochnachmittag waren es noch 52 infizierte Personen in der gesamten Region.