Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia maho (Sujet)

Ob das Freizeitgebiet Wasenboden, die Villacher Alpenstraße oder die Silberseestraße: Sie alle wurden von der Behörde gesperrt, weil es dort trotz Ausgangsbeschränkungen immer wieder zu Gruppenbildungen kam. Ab Freitag gilt auch für den Grillplatz Auen an der Gail ein Betretungsverbot. "Die Stadt Villach reagiert damit auf Menschenansammlungen, die in den vergangenen Tagen am Grillplatz beobachtet wurden", so die Begründung.