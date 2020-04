Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Übergabe an die Feuerwehrkameraden per Drehleiter © KK

Leckere Überraschung am Mittwoch für die Feuerwehrkameraden aus Villach: Der Villacher Vidan Misic lieferte persönlich an die diensthabenden Feuerwehrmänner einen Schwung Pizzen von seiner Pizzeria "Pizza Plus" aus. Übergeben wurde die Pizza natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes mit der Drehleiter. Kommandant Harald Geissler zeigte sich erfreut über die nette Geste und bedankte sich sehr.