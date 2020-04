Facebook

Heute, Donnerstag, bestimmt ein Hochdruckausläufer das Wetter und deshalb scheint nach der Auflösung vereinzelter Nebelfelder tagsüber in Villach auch zumeist die Sonne. Dabei spielen Wolken kaum eine Rolle und es ist somit oft sogar wolkenlos. Dabei ist es jedoch in den Morgenstunden immer noch spätwinterlich kalt und deshalb in den Niederungen auch frostig. Bis zum Nachmittag steigen dann die Temperaturen zum Beispiel in Villach auf Werte bis nahe +14 Grad. "Das freundliche Wetter lockt zwar manche Menschen ins Freie, die herrschenden Einschränkungen bezüglich der Coronakrise sollten jedoch unbedingt eingehalten werden und man sollte sich daher in den eigenen vier Wänden aufhalten", gibt der Meteorologe Reinhard Prugger zu bedenken. Nach einer frostigen Nacht bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad.