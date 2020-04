Facebook

52 Corona-Tests waren in der Region Villach bisher positiv © (c) Weichselbraun Helmuth

Exakt 52 Personen sind laut dem Ministerium (Stand Mittwoch, 1. April, 15 Uhr) in der Region Villach offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten der Infizierten, nämlich 38 Personen, leben im Bezirk Villach-Land. 14 Erkrankte sind in Villach-Stadt gemeldet. Am Montagnachmittag waren es noch 47 infizierte Personen in der gesamten Region.