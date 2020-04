Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der derzeitige Sponsorvertrag mit Panaceo läuft aus. Das Kärntner Unternehmen bleibt den Villachern zwar erhalten, aber nur mehr in einem reduzierten Ausmaß.

Marko Poeyhoenen © (c) GEPA pictures/ Jasmin Walter (GEPA pictures/ Jasmin Walter)

Der Vertrag als Haupt- und Namenssponsor zwischen dem VSV und Panaceo läuft aus und wird, wie von Beginn an geplant, in dieser Form nicht verlängert. Panaceo bleibt aber weiterhin an Bord.