Autor Norbert Kröll © (c) ingo pertramer/kk

Trotz Corona-Krise und daher abgesagten Veranstaltungen will die Stadt Villach die Bevölkerung weiterhin mit Literatur und Kunst versorgen. „Das Team der Kulturabteilung der Stadt hat sich mit Autorinnen und Autoren aus dem Raum Villach in Verbindung gesetzt, deren spannende Texte auf eine Veröffentlichung warten. Diese gibt es jetzt ab 2. April auf der Kultur-Homepage, auf der sich Literatinnen und Literaten audiovisuell präsentieren können“, kündigt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) an.