270 Tonnen Müll fallen pro Woche in Villach an. Saubermacher arbeiten ab Ostern in Kurzarbeit. Strafen bei illegaler Müllablagerung.

In Dreierteams entsorgen die Mitarbeiter der Saubermacher auch in Krisenzeiten © Stadt Villach/Oskar Hoeher

Auch ein systemrelevanter Betrieb arbeitet nach Ostern in Kurzarbeit: die Saubermacher Villach. In fünf Dreierteams sind die Mitarbeiter derzeit noch für die Hausmüllentsorgung in Villach unterwegs. Zusätzlich ein Team tourt für Biomüll, Altpapier und den Gelben Sack durch die Stadt. Die Abholung bei Privathaushalten funktioniert auf Abstand, aber in vollem Umfang. Das soll auch in Kurzarbeit so bleiben. „Wir bieten in Zeiten wie diesen Entsorgungssicherheit und ein Stück Normalität“, sagt Geschäftsführer Horst Niederbichler. Wie genau die Arbeitszeiten künftig getaktet werden, wird noch geplant.