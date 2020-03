Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Nacht auf Mittwoch rasseln die Temperaturen in den Minusgrad-Bereich. Tagsüber wird es aber wieder milder.

© ©agneskantaruk - stock.adobe.com (Sujet)

Ein Hochdruckgebiet bestimmt mit absolut trockener Luft das Wettergeschehen. Die Sonne scheint am Mittwoch im Villacher Raum meist ungestört, dazu ist es gerade in der Früh überall ausgesprochen kalt. Vielerorts ist es wolkenlos, und zwar von früh bis spät. Man sieht höchstens ein paar Schönwetterwölkchen, etwa rund um das Gegendtal. Früh am Morgen ist es verbreitet sehr frostig und teilweise reifig. "Frostige Temperaturen im Frühling können kälteempfindlichen Pflanzen, die bereits wieder draußen stehen, den Garaus machen", weiß der Wetterfachmann Werner Troger aus Erfahrung.