Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wer den Wochen- oder Biomarkt in Villach besucht, erhält ab Mittwoch ebenfalls eine Schutzmaske.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Gindl

Ab Mittwoch sollen Angestellte und Kunden in den österreichischen Supermärkten Schutzmasken tragen. Am Villacher Wochenmarkt wird man diesem Beispiel ohne Verzögerung folgen. „Wir werden ab Mittwoch Marktbesuchern Schutzmasken zur Verfügung stellen“, kündigt der zuständige Referent, Stadtrat Christian Pober (ÖVP), an.