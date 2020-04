Facebook

Stefanie Gram leitet seit 1. März die Polizeiinspektion in Bad Bleiberg © KK

Das Coronvirus bestimmt derzeit das Leben der Österreicher. In besonders ausgeprägter Form jenes von Personen in systemkritischen Berufen, die zum Wohl der Bevölkerung ihre Arbeit verrichten. So auch Stefanie Gram, die seit 1. März Postenkommandantin der Polizei in Bad Bleiberg ist. Die 44-Jährige ist somit die dritte Frau, die eine Polizeiinspektion in Kärnten leitet.