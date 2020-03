Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Emil Pinter verabschiedet sich in den Ruhestand © KK/Stadt

36 Jahre lang war Emil Pinter im Magistrat Villach tätig, 25 Jahre davon als Finanzdirektor in einer der wichtigsten Funktionen im Magistrat. Mit dem heutigen Tag verabschiedet sich Pinter in den wohlverdienten Ruhestand. „Pinter war vom ersten bis zum letzten Arbeitstag ein vorbildlicher Mitarbeiter bzw. eine vorbildliche Führungskraft“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Seine Detailkenntnis und seine nötige Strenge einerseits und sein wertschätzender Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andererseits haben ihn österreichweit zu einer anerkannten Größe im öffentlichen Finanzwesen gemacht.“ Pinter wird sein Wissen der Stadt auch in den kommenden Monaten in beratender Funktion zur Verfügung stellen.