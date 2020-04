Facebook

Vorsichtig optimistische Nachrichten kommen inmitten der Corona-Krise aus der Wirtschaft. Der Villacher Unternehmer Miki Aleksic, er betreibt auch das Hotel Seven und das Restaurant Chickies in Villach, will ein neues Großprojekt in der Stadt realisieren. In der Chromstraße, einem reinen Industriegebiet, soll noch heuer eine Kaffeerösterei eröffnen. In "Ella Coffee" soll Kaffee mit Bohnen aus Indien, Kolumbien und Brasilien entstehen. Der Vertrieb ist im ersten Schritt innerhalb Österreichs, dann für den gesamten europäischen Raum geplant. "Entstehen soll nicht nur eine Rösterei, sondern auch ein Degustationslokal, in dem man Kaffee auch verkosten und kaufen kann", sagt Aleksic. Etwa 30 neue Jobs sollen bei "Ella" entstehen, bis zu drei Millionen will der Unternehmer investieren.