Rauch is Staats- und Landesmeisterin des nichtkommerziellen Films © KK

Film – das ist die große Leidenschaft von Christina Rauch. „Damit hat man so viele Möglichkeiten, um Geschichten zu erzählen, es gibt fast keine Grenzen“, erklärt Rauch, die bereits mit 16 Jahren im Rahmen eines Schulprojekts am CHS ihren ersten eigenen Film mit dem Titel „Wo bist du?“ gedreht hat. Danach, so sagt sie, sei ihre Begeisterung für dieses Medium immer größer geworden. Begonnen hat alles aber schon sehr viel früher und daran war Christinas Vater, Andreas Rauch, nicht ganz unbeteiligt. „Er ist selbst begeisterter Filmer und ich bin mit drei Jahren das erste Mal vor der Kamera gestanden“, erinnert sich Rauch, die ursprünglich eine Karriere als Schauspielerin ins Auge gefasst hat. Aber spätestens nach den Dreharbeiten zu „Wo bist du?“ stand für sie fest, dass sie das Filmen einmal zu ihrem Beruf machen will.