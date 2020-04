Facebook

Seit Montag ist die Silberseestraße gesperrt © KK

Die Zahl der Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen steigt weiter an. Trotz der strikten und intensiven Kontrollen der Behörden lassen es sich viele nicht nehmen, sich in Gruppen im Freien aufzuhalten. Mit Stand Montagabend wurden in Villach 184 Anzeigen ausgesprochen, weil sich Gruppen nach wie vor an öffentlichen Plätzen treffen oder etwa die Abstandsregeln auf Parkbänken nicht einhalten.