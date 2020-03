Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das in Finkenstein angesiedelte Unternehmen "Secur Electronics und Handelsgesellschaft mbH" mit Hauptsitz in Wien ist insolvent. Das gab der Kreditschutzverband (KSV) 1870 am Montag bekannt. Laut Auskunft des KSV belaufen sich die Aktiva von "Secur Electronics" auf 46.000 Euro, die Passiva auf rund 263.000 Euro. Das Unternehmen ist zuständig für Sicherheitsberatung sowie den Handel und die Errichtung von Alarmanlagen. "Wir haben lange gekämpft, aber die Wirtschaftslage ist seit ein, zwei Jahren sehr schlecht. Schuld daran ist auch das Onlinegeschäft. Die Corona-Krise hat uns jetzt den Rest gegeben. Dadurch wurden auch noch unsere letzten Aufträge storniert", heißt es vonseiten des Unternehmens auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Rund 15 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen hat bereits geschlossen und soll nicht fortgeführt werden.