32 Personen in den Landgemeinden sind am Coronavirus erkrankt, 15 in Villach Stadt. Großteil mit milden Verläufen.

Die Anzahl der Testungen wurde deutlich erhöht © (c) APA/AFP/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN (ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

Exakt 47 Personen sind laut dem Ministerium (Stand Montagnachmittag) in der Region Villach offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Zunahme von 16 Personen in den vergangenen fünf Tagen. Die meisten Infizierten, 32 Personen, leben in den Umlandgemeinden. 15 Erkrankte sind in Villach-Stadt gemeldet.