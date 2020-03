Innenministerium will Asylquartier in Langauen bei Villach als Notquartier für Flüchtlinge nutzen. Stadt will die Anlage bei erster Ankunft unter Quarantäne stellen.

© Pacheiner

Seit Tagen sorgen Flüchtlingstransporte quer durch Österreich für Aufregung. Anfang der Woche sollen in Ossiach 40 neue Flüchtlinge angekommen sein, davor in Wildon in der Steiermark. Woher sie kommen und wie viele Transporte angedacht sind, ließ das Innenministerium bislang unbeantwortet. Landes- und Gemeindepolitik üben Kritik an schlechten Kommunikationsflüssen.