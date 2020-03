Villach 133 Anzeigen wegen Nicht-Einhaltung der Maßnahmen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rathaus Villach © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Auch wenn sich der Großteil der Villacher vorbildlich an die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus hält, gibt es doch einige wenige, die sich darüber hinwegsetzen. „Leider ist es so, dass Menschen vereinzelt mit der Gesundheit aller Anderen spielen und diese in Gefahr bringen. Das ist unverantwortlich. Wir werden dies so nicht dulden und alle, die die Gesundheit von Anderen gefährden, zur Verantwortung ziehen“, sagt Strafamtsreferentin Stadträtin Katharina Spanring.