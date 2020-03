Facebook

© Weichselbraun (Archivbild)

Eines der größten Kletterfestivals Kärntens, das "King of Kanzi" in der Gemeinde Finkenstein, kann heuer wegen der Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden. Wie die Organisatoren am Donnerstag bekannt gaben, wird das Festival, das von 21. bis 24. Mai rund um den Kanzianiberg in Finkenstein und der Kletterhalle in Villach stattfinden hätte sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben. Erworbene Festivalpässe und Tickets zu Einzelveranstaltungen werden gänzlich zurückerstattet, heißt es.