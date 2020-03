Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Villacher Suppenküche "Supperlativ" bietet täglich via Facebook kostenlose köstliche Rezeptvorschläge. Auch als angenehme Abwechslung im Corona-Alltag.

Johanna und Andreas Molzbichler bieten ihre Rezepte online zum Nachkochen an © kk

Eine besonders köstliche Idee gegen die Corona-Langeweile in den eigenen vier Wänden liefern Johannna und Andreas Molzbichler von der Villacher Suppenküche "Supperlativ". Weil ihr Lokal in der Freihausgasse derzeit geschlossen hat, stellen die Molzbichler täglich Rezeptideen auf ihre Facebook-Seite. Kochen ist ein positives Erlebnis, stärkt die Zusammengehörigkeit und ist eine angenehme Abwechslung in der derzeitigen Situation", sagt Johanna Molzbichler. Gemeinsam mit ihrem Sohn achtet sie bei der Rezeptauswahl darauf, dass sie einfach und meist mit gängigen Zutaten zu kochen sind.