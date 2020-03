Facebook

Auf den Wetterkarten erkennt man weiterhin ein starkes Hoch mit Zentrum über dem Baltikum. Trotzdem werden die Wolken am Mittwoch in der Villacher Region von Südosten her generell dichter. Es sind auch erste Schneeschauer möglich. "In höheren Luftschichten macht sich nämlich ein sogenanntes Höhentief über Italien bemerkbar", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an. Insbesondere am Nachmittag, an der Grenze zu Slowenien und allgemein im Bergland fällt zum Teil auch schon ein bisschen Schnee. Noch einige Wolkenlücken zeigen sich am ehesten in Richtung Gailtal (Vormittag). Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur noch leichte Plusgrade. Der Höhepunkt der ausgesprochen kalten Wetterphase scheint damit mittlerweile erreicht.