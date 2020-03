Facebook

Problematisch gestaltet sich derzeit die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen © (c) js-photo - stock.adobe.com

"Das Versorgungsnetz für Menschen, die im Alltag Unterstützung benötigen, ist in Villach dicht. Dennoch kann es derzeit bei Menschen, die sich in einer 24-Stunden-Pflegebetreuung befinden, Lücken geben", heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Grund dafür sei der Ausfall von Pflegekräften durch die behördlich verordnete Schließung der Grenzen.



Für Menschen, deren Versorgung vorübergehend weder von Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn gewährleistet werden kann, hat die Stadt Villach nun einen Pflege-Notruf eingerichtet. „Rufen Sie bitte die Telefonnummer 04242/205 38 37 an. Dort kann Ihnen weitergeholfen werden“, sagt Sozialreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ). Der Notruf ist bis auf Weiteres von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr besetzt.