Per Fahrrad werden Osterhasen und Osterdeko zugestellt © kk

Weil das Geschäft in der Weißbriachgasse aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen halten muss, setzt der Weltladen Villach - wie viele andere Betriebe auch - auf Hauszustellung. "Wir haben ganz viel Osterware wie Schokolade, Osterdeko und andere feine Lebensmittel", heißt es auf der Facebookseite. Die Hauszustellungen erfolgen im Villacher Stadtgebiet mit dem Fahrrad! Osterhasen & Co. werden aber auch mit der Post verschickt. Bestellungen unter 04242/21 86 68 oder per Mail an villach@weltladen.at.