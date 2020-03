Kleine Zeitung +

Villach 32 Strafverfügungen wegen Verstößen gegen Corona-Vorgaben ausgestellt

Obwohl sich die meisten an die Corona-Regeln halten, gab es auch am Wochenbeginn einige Verstöße. Unternehmer hielt sich nicht an die Betriebsschließung. Insgesamt 32 Strafverfügungen am Montag.