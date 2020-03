Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Löscheinsatz für die Feuerwehren Montagnachmittag in der Gemeinde Arnoldstein. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zum Glück niemand.

Zwei Feuerwehren rückten aus © KLZ/Fuchs

Montagnachmittag um 13.45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Weißbriach mit seinem Pkw von Villach kommend in Richtung Hermagor. Auf Höhe Neuhaus an der Gail, Gemeinde Arnoldstein, drang plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Autos. Der 25-Jährige hielt sofort bei einer Bushaltestelle an, stellte den Motor ab und öffnete die Motorhaube.