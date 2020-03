Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Schlüsselpositionen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Familienunternehmen wurde 1929 gegründet © KLZ/Kanizaj

Die Marcher Fleischwerke suchen auch heuer wieder nach Nachwuchsführungskräften. Angeboten werden den Berufseinsteigern Jobs in Schlüsselpositionen. Für die Standorte Villach, Graz, Linz und Oberwaltersdorf werden Vertriebsmitarbeiter, Controller, Logistiker und Produktionsmitarbeiter gesucht. „Wir können jungen, motivierten Menschen interessante Jobs in einer beständigen Branche anbieten. Alle Mitarbeiter, die wir bis jetzt über unser Trainee-Programm gefunden haben, sind eine wertvolle Bereicherung für unser Team und bringen mit ihren individuellen Zugängen frischen Wind in unser Unternehmen", sagt Norbert Marcher, Chef der Fleischwerke.