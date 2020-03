Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

24 Infizierte in der Region Villach. Alle Betroffenen befinden sich in Heimquarantäne, ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut. Auch Ischgl-Heimkerher unter den Villacher Fällen.

Testung zu Corona © Davor Puklavec

24 Personen aus der Region Villach sind laut dem Gesundheitsministerium mit Stand Montagnachmittag mit dem Virus Covid-19 infiziert. Zum Vergleich: In Klagenfurt Stadt und Land sind es 36 Infizierte, in ganz Kärnten 122. Dreizehn der Infizierten leben im Bezirk Villach-Land, elf in der Stadt Villach.