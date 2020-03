In der Region Villach sind mit Stand Samstagnachmittag 17 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Vier davon leben in Villach, zwölf in Landgemeinden.

17 Personen in der Region Villach sind mit Stand Samstagnachmittag mit dem Virus Covid-19 infiziert. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Fünf der Infizierten leben in den Umlandgemeinden, zwölf Personen in Villach. Bei zwei der Infizierten handelt es sich um Ärzte der Privatklinik Villach Warmbad. 50 Mitarbeiter der Privatklinik befinden sich nach wie vor in Quarantäne. Gesamt befinden sich mehr als 120 Villacher in Heimquarantäne, zwölf Verstöße mündeten bisher in Anzeigen. Was die Testungen betrifft, wurden in Villach (Auskunft mit Stand Freitagabend) gesamt 93 Menschen getestet, davon waren 49 Verdachtsfälle.