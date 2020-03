Facebook

© Weichselbraun (Archivbild)

Der Frühling macht am Wochenende in Villach eine Pause. Eine Kaltfront zieht am Samstag über die Alpen langsam zu uns ins Land. Daher werden im Tagesverlauf auch die Wolken mehr und dicker und in der Folge steigt das Regenschauerrisiko an. Zunächst kann sich aber gerade bei uns im Land auch noch zeitweise die Sonne besser behaupten. Mit der aufziehenden Kaltfront beginnt es dann langsam abzukühlen und die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht zum Sonntag bis in manche Täler. Tagsüber erwarten wir aber zum Beispiel in Villach noch Werte nahe 16 Grad. "In der Nacht zum Sonntag könnten dann jedoch auch in so manchem Tal ein paar Schneeflocken fallen und der Frühling legt somit eine Pause ein", prophezeit der Wetterfachmann Reinhard Prugger vom privaten Wetterdienst "meteo experts".