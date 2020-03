Facebook

Bernhard Kaiser tüftelte am Freitag herum: "Der Bügel muss heraus, dann hält die Maske besser" ©

Mundschutz ist derzeit sehr gefragt, nur das Angebot ist für die Konsumenten so gut wie nicht vorhanden. Also was tun, um sich dennoch zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigte sich auch Bernhard Kaiser, Chef der Lebensmittel-Hauszustellung Kaiser aus Rosegg. Als er Mundschutz für seine Mitarbeiter ordern wollte, musste er erkennen, dass das ein aussichtsloses Unterfangen ist. "Niemand weiß, ob er das Virus in sich trägt. Daher ist es so wichtig, einen Mundschutz zu tragen, wenn man außer Haus geht. Wir müssen die Kurve nach unten bringen", sagt Kaiser.

Nase und Mund schützen

Und so schnappte sich Kaiser einen BH seiner Frau, zerschnitt ihn und bastelte sich mit Zwirn und Faden daraus einen Mundschutz. "Es ist besser als nichts. Auch wenn der Schutz vielleicht nicht zu 100 Prozent gegeben ist, je weniger Speichel ausgestoßen wird, umso besser", sagt der Unternehmer. Aus einem BH stellt er zwei Masken her. Kaiser möchte ein Beispiel für andere sein und hofft, dass er Nachahmer findet. Und eines sei wichtig: "Nach dem Tragen, den BH sofort waschen und nicht mehrmals nutzen. Wichtig ist, Mund und Nase zu schützen."

Das braucht man für seinen selbstgemachten Mundschutz Foto © Privat/Kaiser

Den Träger annähen und fertig Foto © Privat/Kaiser