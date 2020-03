In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Fünf Postpartner in der Region Villach und im Umland haben derzeit wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. Partner in Ledenitzen will Montag wieder aufsperren.

© APA/Harals Schneider (Sujet)

Vor gut zehn Jahren wurden in der Gemeinde St. Jakob im Rosental die letzten Postämter in Rosenbach und Maria Elend zugesperrt. Damals kritisierte die Gemeinde die Schließung heftig, „wichtige Infrastruktur“ für die 4300 Einwohner werde dadurch zerschlagen. Wie wichtig diese Infrastruktur wäre, zeige sich gerade jetzt in der Krisenzeit, sagt Bürgermeister Heinrich Kattnig (SPÖ). Wegen der bundesweiten Corona-Maßnahmen hat nun auch der einzige Postpartner in der Gemeinde, das Bastelbedarfgeschäft der Familie Preiml, geschlossen. „Es sind Einschränkungen gegeben. Die Gemeindepost liefern wir jetzt einmal am Tag ins Postamt nach Velden“, so Kattnig. Die betroffenen Haushalte, die nicht die Möglichkeit haben, die rund 13 Kilometer nach Velden zu fahren, behelfen sich, indem sie die Post über den Zusteller aufgeben.