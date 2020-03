In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Stadt Villach kontrolliert weiter. Auch am Bahnhof und im Stadtpark werden immer wieder Menschen angetroffen. Ersatzfreiheitsstrafen für Zahlungsunfähige.

Im Stadtpark in Villach wurden Anzeigen ausgesprochen © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

In Villach kommt es weiter zu Anzeigen und Strafen wegen Verstößen gegen die Aufenthaltsregeln und die verordnete Heimquarantäne. Aktuell befinden sich in der Stadt mehr als 60 Personen in Heimquarantäne. Nicht nur sie werden kontrolliert, die Stadt prüft auch Geschäfte, Tankstellen und den öffentlichen Raum.